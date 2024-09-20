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Первая лига. Диназ – Кремень 0:1. Дебютная победа подопечных Климовского

Первая лига

Стартовая игра тура

Первая лига. Диназ – Кремень 0:1. Дебютная победа подопечных Климовского

Фото: ФК Кремінь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Демидове встречались главные аутсайдеры группы Б. Подопечные Александра Рябоконя находятся на предпоследнем месте в таблице группы, опережая на одно очко именно "Кремень". Обе команды в нынешнем сезоне еще не побеждали.

Уже в дебюте противостояния гости открыли счет. После подачи Рокотянского головой переправил мяч в сетку Трофимюк – 0:1. Ужасно в этом эпизоде ​​сыграли защитники вышгородцев. После пропущенного гола подопечные Рябоконя больше играли первым номером, но с позиционным футболом у них были существенные проблемы. Больше голов до перерыва не было. Подопечные Климовского выжали максимум из минимума. Не было понятно за счет чего хотят забивать вышгородцы.

Во втором тайме характер игры не изменился. Подопечные Климовского качественно оборонялись, но и хозяева им не создавали существенных проблем. Шикарную возможность увеличить преимущество "Кремня" потерял Рокотянский, когда не смог переиграть Бандуру. В итоге игра так и завершилась минимальной победой "Кремня". Для коллектива из Кременчуга это дебютная в сезоне победа.

Первая лига. Группа Б. Восьмой тур

"Диназ" - "Кремень" 0:1

Голы: Трофимюк (7)

"Диназ": Бандура - Ярмак, Вовкун, Романчук, Огиря, Чепурненко, Черткоев, Кулик, Картушов, Новиков, Литвинов

"Кремень": Матус - Боровский, Дыхтярук, Мабиев, Паламарчук, Пастернак, Златьев, Жданович, Рокотянский, Молько, Трофимюк

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