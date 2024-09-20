Срок санкций СНБО истек. Пересоляк снова стал конечным бенефициаром Миная

Президент " Миная " Валерий Пересоляк снова стал конечным бенефициарным владельцем закарпатского клуба.

Как сообщает Трибуна, ссылаясь на сервис проверки контрагентов YouControl, 19 сентября вместо Алексея Лемиша конечным бенефициарным владельцем ООО "Футбольный клуб "Минай" стал Валерий Пересоляк, имевший этот статус до апреля 2021 года.

Напомним, что 2 апреля 2021 СНБО наложило санкций на Валерия Пересоляка сроком на 3 года.

Тогда Владимир Зеленский говорил следующее: "Сегодня, впервые в истории Украины, введены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, Аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды".

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После наложения санкций на Пересоляка конечным бенефициарным владельцем клуба стал Алексей Лемиш.

В апреле 2024 года срок действия ограничений, наложенных СНБО на Пересоляка, истек.

Напомним, что на данный момент "Минай" выступает в Первой лиге, где идет на 6-м месте в турнирной таблице своей группы.