Первая лига. Металлург – ЮКСА 1:2. Волевая победа гостей

ЮКСА в последнее время удивляет своей игрой и результатами. Коллектив из Тарасовки свои два предыдущих матча выиграл со счетом 5:0. Запорожцы прошлый тур пропускали и имели возможность качественно подготовиться к очень непростому домашнему матчу.

Ожидалось, что с первых минут гости будут доминировать, но не так случилось, как предполагалось. Запорожцы качественно играли в защите и при первой возможности выбегали в атаку. Подопечным Шаповалова удалось нейтрализовать сильнейшие стороны легионеров ЮКСА. Игрового преимущества у "крестоносцев" не было. А вот "Металлург" в конце первой половины встречи открыл счет. После шикарной передачи Иродовского в угол ворот из пределов штрафной пробил Бандурин – 1:0.

Гости во втором тайме прибавили в активности, но пройти организованную защиту запорожцев они не могли. Очень качественно сегодня играли хозяева поля. Подопечные Шаповалова смогли затянуть соперника в удобную для себя игру. Однако удержать победу запорожцы не смогли. После подачи с фланга головой в дальний угол пробил опытный Роман Дебелко – 1:1. На 90+5 минут после стандарта гости даже вырвали победу. После подачи Рамона отличился Махнев – 1:2.

Первая лига. Восьмой тур. Группа Б

"Металлург" - ЮКСА 1:2

Голы: Бандурин (38) - Дебелко (85), Махнев (90+5)

"Металлург": Байда, Страдс, Клименко, Юречко, Козлов, Палюх, Иродовский, Фальковский, Бандурин, Борисенко, Буряк

ЮКСА: Федотов, Селин, Махнев, Дедяев, Зозуля, Казаков, Евдокимов, Рамон, Гоулат, Харченко, Венди