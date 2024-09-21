Первая лига. Кудровка – Металлист 1925 1:1. Драма на 90+4 минуте

Подопечные Баранова уже три тура не проигрывали. К тому же в двух матчах "Кудровка" не пропускает. Это свидетельствует о хорошем игровом тонусе. Харьковчане наконец-то начали радовать собственных болельщиков. Подопечные Патрика ван Леувена выиграли два тура подряд.

В первой половине встречи не было легкой прогулки для гостей. Казалось, что на перерыв соперники пойдут без голов, но харьковчане на 36-й минуте все же добились своего. Владлен Юрченко пробивал из пределов штрафной и мяч после серии рикошетов все же оказался в воротах – 0:1. По счету после перерыва подопечные Патрика ван Леувена играли уверенно, но увеличить свое преимущество не удавалось.

Следует отдать должное хозяевам поля, которые не опускали руки и продолжали искать возможности для того, чтобы сравнять счет. На 90+4 минуте коллектив из Черниговской области все же достиг своего. После подачи со штрафного мяч отлетел в расстрелявший ворота Легостаеву - 1:1. Фантастика!

Первая лига. Группа Б. Восьмой тур

"Кудровка" - "Металлист 1925" 1:1

Голы: Легостаев (90+4) - Юрченко (36)

"Кудровка": Яшков - Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Гагун, Матвеев, Думанюк, Нехтий, Коркишко, Андрущенко, Литовченко

"Металлист 1925": Варакута - Капинус, Имереков, Салюк, Снурницын, Мафвента, Чурко, Юрченко, Стень, Бугай