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Первая лига. Кудровка – Металлист 1925 1:1. Драма на 90+4 минуте
Испытания для хозяев
Фото: ФК Металіст 1925
Подопечные Баранова уже три тура не проигрывали. К тому же в двух матчах "Кудровка" не пропускает. Это свидетельствует о хорошем игровом тонусе. Харьковчане наконец-то начали радовать собственных болельщиков. Подопечные Патрика ван Леувена выиграли два тура подряд.
В первой половине встречи не было легкой прогулки для гостей. Казалось, что на перерыв соперники пойдут без голов, но харьковчане на 36-й минуте все же добились своего. Владлен Юрченко пробивал из пределов штрафной и мяч после серии рикошетов все же оказался в воротах – 0:1. По счету после перерыва подопечные Патрика ван Леувена играли уверенно, но увеличить свое преимущество не удавалось.
Следует отдать должное хозяевам поля, которые не опускали руки и продолжали искать возможности для того, чтобы сравнять счет. На 90+4 минуте коллектив из Черниговской области все же достиг своего. После подачи со штрафного мяч отлетел в расстрелявший ворота Легостаеву - 1:1. Фантастика!
Первая лига. Группа Б. Восьмой тур
"Кудровка" - "Металлист 1925" 1:1
Голы: Легостаев (90+4) - Юрченко (36)
"Кудровка": Яшков - Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Гагун, Матвеев, Думанюк, Нехтий, Коркишко, Андрущенко, Литовченко
"Металлист 1925": Варакута - Капинус, Имереков, Салюк, Снурницын, Мафвента, Чурко, Юрченко, Стень, Бугай
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