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Первая лига. Подолье – Нива 1:0. Неудачный дебют Вирта

Первая лига

Важная игра для Вирта

Первая лига. Подолье – Нива 1:0. Неудачный дебют Вирта

Фото: ФК Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Хмельницком в качестве главного тренера "Нивы" дебютировал Юрий Вирт. Прошлый тур "Подолье" пропускало. Подопечные Костышины пока не впечатляют – седьмое место. Победа могла позволить хозяевам обойти своего конкурента.

В первом тайме команды не порадовали зрителей забитыми мячами. У обеих команд ощущались проблемы с комбинационным футболом. Для голкиперов это был максимально комфортный первый тайм. Хозяева больше контролировали мяч, но выжать из этого хоть что-то не могли.

После перерыва начали высоко прессинговать своих соперников футболисты "Подолья". Однако до опасных моментов дело не доходило. На 70-й минуте гости должны были открывать счет. Однако, Напуда не смог реализовать выход один на один. Подопечные Костышина наказали соперника за расточительство. Мяч в свой актив записал Вадим Шаврин – 1:0. Сравнять счет коллектив из Тернополя не смогл - 1:0

Первая лига. Восьмой тур. Группа А

"Подолье" - "Нива" 1:0

Голы: Шаврин (71)

"Подолье": Непогодов - Чушенко, Шкиндер, Веремиенко, Симинин, Цыбульник, Столярчук, Гемега, Савченко, Снижко, Шаврин

"Нива": Ольховой – Бэй, Зинь, Слотюк, Мудрый, Кухарук, Козак, Сидун, Дорошенко, Гатала, Галадей

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