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Тренер Металлиста 1925: От противостояния с Кудривкой я ожидаю интересной игры
Поделился ожиданиями от матча 8-го тура Первой лиги
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о том, как его команда готовилась к матчу против "Кудривки".
На этой неделе футболисты хорошо работали. После положительных результатов игрокам легче продолжать выполнять свою работу. После матча против "Виктории" мы сразу начали готовиться к следующему поединку, восстановились и начали рассуждать о "Кудривке".
Следующий соперник — "Кудривка", на что вы обращаете внимание своих футболистов?
Они, как и все команды в Первой лиге, стремятся играть в футбол. Мы смотрели их матчи, изучали, как они работали в обороне. То есть выполняли привычный анализ своих соперников.
"Кудривка" впервые будет играть не в Буче, что под Киевом, а в родном, маленьком селе на Черниговщине. Имеет ли это значение?
Относительно того, что игра будет проходить в Кудривке. Я всегда выступаю за то, чтобы у всех команд были одинаковые условия. И это странно, что уже во время сезона они меняют локацию проведения домашних поединков. Это была одна из тем, которую мы обсуждали в команде, почему "Кудривка" не продолжает играть в Буче.
В общем, какую игру ожидаете?
От противостояния с "Кудривкой" я ожидаю интересную игру, они хотят играть в футбол. Думаю, что эта команда создаст для нас трудности, когда они будут работать в обороне. Но и в атаке мы должны внимательно следить за ними, чтобы не дать ничего создать у наших ворот. В общем, будем стараться придерживаться нашей тактики и нашего стиля, чтобы одерживать победы.
Напомним, матч начнется в 13:00.
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