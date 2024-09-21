Металлист объявил о возвращении бразильца, покинувшего команду в августе

"Металлист" объявил о возвращении бразильского центрального защитника Габриеля Гомеса. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

В прошлом сезоне оборонец выступал в составе харьковчан. На его счету 27 проведенных матчей и два забитых гола.

В августе Гомес покинул "Металлист".

Ранее в карьере 25-летнего игрока были бразильские клубы и “Днепр-1”, с которым завоевал серебряные медали УПЛ сезона 22/23 лет. Тогда он провел пять матчей в чемпионате Украины.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.