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Металлист объявил о возвращении бразильца, покинувшего команду в августе

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Металлист объявил о возвращении бразильца, покинувшего команду в августе

Фото: ФК Металіст

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"Металлист" объявил о возвращении бразильского центрального защитника Габриеля Гомеса. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

В прошлом сезоне оборонец выступал в составе харьковчан. На его счету 27 проведенных матчей и два забитых гола.

В августе Гомес покинул "Металлист".

Ранее в карьере 25-летнего игрока были бразильские клубы и “Днепр-1”, с которым завоевал серебряные медали УПЛ сезона 22/23 лет. Тогда он провел пять матчей в чемпионате Украины.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

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Металлист (Харьков) Габриэль Гомес
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Источник:
Офіційний сайт Металіста
Опубликовал: Максим Кучер
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