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Металлист объявил о возвращении бразильца, покинувшего команду в августе
Дважды в одну реку войдешь
Фото: ФК Металіст
"Металлист" объявил о возвращении бразильского центрального защитника Габриеля Гомеса. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
В прошлом сезоне оборонец выступал в составе харьковчан. На его счету 27 проведенных матчей и два забитых гола.
В августе Гомес покинул "Металлист".
Ранее в карьере 25-летнего игрока были бразильские клубы и “Днепр-1”, с которым завоевал серебряные медали УПЛ сезона 22/23 лет. Тогда он провел пять матчей в чемпионате Украины.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.
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