Первая лига. Агробизнес – Эпицентр 2:1. Седьмая подряд победа

Безусловно, это была самая ожидаемая игра восьмого тура Первой лиги. Лидер группы А принимал вторую команду, которая в нынешнем сезоне играет уверенно. Напомним, что "Агробизнес" все шесть матчей выиграл.

Результат первого тайма шокировал многих, ведь от этого матча ждали конкурентной борьбы. Однако хозяева еще до перерыва довели свое преимущество до комфортного. На 15-й минуте Касимов из пределов штрафной мощно пробил в верхний угол – 1:0. Шансов у голкипера в этом эпизоде ​​не было. Очень быстро подопечные Чижевского увеличили свое преимущество. После передачи Войтиховского выход один на один реализовал Гаврушко – 2:0.

В середине второго тайма интрига в наш матч вернулась. Танчик из пределов штрафной пробил в дальний верхний угол – 2:1. Дебютный гол для Владимира. При всех стараниях отыграться подопечные Нагорняка не смогли. "Агробизнес" продолжает свою победную серию.

Первая лига. Восьмой тур. Группа А

"Агробизнес" - "Эпицентр" 2:1

Голы: Касимов (15), Гаврушко (20) - Танчик (60)

"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Белый, Лень, Станкович, Толочко, Теплый, Касимов, Кузьмин, Войтиховский

"Эпицентр": Билык - Мороз, Григоращук, Савчук, Климец, Липовуз, Запорожец, Миронюк, Процив, Танчик, Кравчук