Минай - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Минае пятая команда группы А будет принимать восьмую. Харьковчане в этом сезоне еще не побеждали. Однако "Минай" также находится в игровом кризисе. Ужгородцы четыре матча не могут выиграть. Может быть, пропуск прошлого тура пошел подопечным Любеновича на пользу?

Игра начнется в 15.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.