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Минай - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Минай - Металлист: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Минай - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

Новина українською

В Минае пятая команда группы А будет принимать восьмую. Харьковчане в этом сезоне еще не побеждали. Однако "Минай" также находится в игровом кризисе. Ужгородцы четыре матча не могут выиграть. Может быть, пропуск прошлого тура пошел подопечным Любеновича на пользу?

Игра начнется в 15.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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