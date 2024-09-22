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Минай - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Минай - Металлист: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
В Минае пятая команда группы А будет принимать восьмую. Харьковчане в этом сезоне еще не побеждали. Однако "Минай" также находится в игровом кризисе. Ужгородцы четыре матча не могут выиграть. Может быть, пропуск прошлого тура пошел подопечным Любеновича на пользу?
Игра начнется в 15.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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