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Полтава - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Полтава - Мариуполь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

Новина українською

Интригующее противостояние ожидает болельщиков на стадионе "Молодежный". В гости в Полтаву приедет "Мариуполь". Хозяев устроит только победа, если они хотят вернуться на первое место. У приазовцев свои задачи, ведь они стремятся весной играть в чемпионской группе.

Игра начнется в 13.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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