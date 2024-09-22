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Полтава - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Мариуполь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
Интригующее противостояние ожидает болельщиков на стадионе "Молодежный". В гости в Полтаву приедет "Мариуполь". Хозяев устроит только победа, если они хотят вернуться на первое место. У приазовцев свои задачи, ведь они стремятся весной играть в чемпионской группе.
Игра начнется в 13.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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