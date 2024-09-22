Полтава - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние ожидает болельщиков на стадионе "Молодежный". В гости в Полтаву приедет "Мариуполь". Хозяев устроит только победа, если они хотят вернуться на первое место. У приазовцев свои задачи, ведь они стремятся весной играть в чемпионской группе.

Игра начнется в 13.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.