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Бывший защитник Шахтера приобретет команду из Первой лиги
Пока клуб, который Ракицкий собираетесь купить, не платит заработную плату игрокам
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Бывший защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий собирается приобрести "Мариуполь".
По информации источника, Ярослав Ракицкий заинтересован в приобретении команды из Первой лиги "Мариуполь". Известно, что игрокам этой команды уже несколько месяцев не платят заработную плату.
Напомним, что "Мариуполь" занимает шестую строчку в турнирной таблице. Добавим, что сегодня "Мариуполь" сыграет против "Полтавы" в 13:00.
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Источник:Динамоманія
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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