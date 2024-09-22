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Бывший защитник Шахтера приобретет команду из Первой лиги

Первая лига

Пока клуб, который Ракицкий собираетесь купить, не платит заработную плату игрокам

Бывший защитник Шахтера приобретет команду из Первой лиги

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий собирается приобрести "Мариуполь".

По информации источника, Ярослав Ракицкий заинтересован в приобретении команды из Первой лиги "Мариуполь". Известно, что игрокам этой команды уже несколько месяцев не платят заработную плату.

Напомним, что "Мариуполь" занимает шестую строчку в турнирной таблице. Добавим, что сегодня "Мариуполь" сыграет против "Полтавы" в 13:00.

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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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