Бывший защитник Шахтера приобретет команду из Первой лиги

Бывший защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий собирается приобрести "Мариуполь".

По информации источника, Ярослав Ракицкий заинтересован в приобретении команды из Первой лиги "Мариуполь". Известно, что игрокам этой команды уже несколько месяцев не платят заработную плату.

Напомним, что "Мариуполь" занимает шестую строчку в турнирной таблице. Добавим, что сегодня "Мариуполь" сыграет против "Полтавы" в 13:00.