Первая лига. Полтава – Мариуполь 3:0. Солидная игра полтавчан

После вчерашней победы ЮКСА полтавчане потеряли первое место в группе Б. Сегодня хозяев устраивала только победа. "Мариуполь" в предыдущей игре на своем поле сыграл вничью с "Кудровкой" и занимает шестое место. "Полтава" неделю назад в дерби обыграла "Кремень" – 4:2.

Хозяева прогнозированно активно начали игру, но довести свои атаки до логического завершения они не смогли. Подопечные Красноперова выдержали стартовое давление соперников и смогли отвести игру от собственных ворот. С атакой у приазовцев были существенные проблемы. Работы у Восконяна не было.

На 32-й минуте полтавчане открыли счет. После передачи Одарюка в одно касание в угол пробил Дмитрий Плахтырь – 1:0. Больше голов до перерыва не было. Солидная игра хозяев.

После перерыва продолжали активно играть подопечные Сысенко, но увеличить свое преимущество не удавалось. Разговор с тренером не пошел на пользу гостям. На 68-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Мариуполя" за фол Караващенко против Вивдыча. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Щербак – 2:0. На 82-й минуте после подачи с углового довел счет до разгромного Мисюра – 3:0.

Таким образом, победа позволила "Полтаве" возвратиться на первое место.

Первая лига. Восьмой тур. Группа Б

"Полтава" - "Мариуполь" 3:0

Голы: Плахтырь (32), Щербак (69, пен), Мисюра (82)

"Полтава": Восконян – Бужин, Пидлепич, Мисюра, Коцюмака, Даниленко, Плахтырь, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич

"Мариуполь": Караващенко – Терехов, Жовтенко, Фатеев, Жовтенко, Харжевский, Мельниченко, Задоя, Пентелейчук, Зубков, Савин, Петренко