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Первая лига. Минай – Металлист 0:3. Дебютная победа харьковчан

Первая лига

Последняя игра тура

Первая лига. Минай – Металлист 0:3. Дебютная победа харьковчан

Фото: ФК Металіст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" в прошлом туре не участвовал. Казалось, что эта пауза должна была пойти команде на пользу. К тому же встречались с "Металлистом", который в этом сезоне еще не побеждал. Однако не так получилось, как думалось.

Уже на 15-й минуте харьковчане открыли счет. После передачи Кайдалова переправил мяч в сетку Петр Луцив. Очень не уверенно в этом эпизоде ​​сыграл Барченко – 1:0. На последней минуте тайма за опасную игру Чуева назначил арбитр пенальти в ворота хозяев. Луцив не смог переиграть голкипера, но сам же и сыграл на добивании – 2:0.

Эти голы придали гостям уверенности в собственных силах. К тому же это была явно не самая лучшая игра "Миная". На 74-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После передачи Луцива забил Чидомере – 0:3. В итоге дебютная в сезоне харьковчан.

Первая лига. Восьмой тур. Группа А

"Минай" - "Металлист" 0:3

Голы: П. Луцив (15, 45), Чидомере (74)

Нереализованный пенальти: Луцив (45)

Удаление: Чуев (78)

"Минай: Барченко - Дмитрук, Нагиев, Гулько, Чуев, Прокопчук, Прихна, Матюшевский, Головкин, Тищук, Вишневский

"Металлист": Рыбак - Луцив, Федоров, Мизюк, Вернаттус, Пидручный, Багачанский, Тепляков, Дигтярь, Кайдалов, Синчук

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ФК Минай Металлист (Харьков)
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Комментарии
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свирепый харьков (Харьков)
22.09.2024 в 17:01
Прекрасная игра харьковчан)))). Я получил удовольствие от их игры!!!
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Комментарии 1
свирепый харьков (Харьков)
22.09.2024 в 17:01
Прекрасная игра харьковчан)))). Я получил удовольствие от их игры!!!
Ответить
1
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