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Первая лига. Минай – Металлист 0:3. Дебютная победа харьковчан
Последняя игра тура
Фото: ФК Металіст
"Минай" в прошлом туре не участвовал. Казалось, что эта пауза должна была пойти команде на пользу. К тому же встречались с "Металлистом", который в этом сезоне еще не побеждал. Однако не так получилось, как думалось.
Уже на 15-й минуте харьковчане открыли счет. После передачи Кайдалова переправил мяч в сетку Петр Луцив. Очень не уверенно в этом эпизоде сыграл Барченко – 1:0. На последней минуте тайма за опасную игру Чуева назначил арбитр пенальти в ворота хозяев. Луцив не смог переиграть голкипера, но сам же и сыграл на добивании – 2:0.
Эти голы придали гостям уверенности в собственных силах. К тому же это была явно не самая лучшая игра "Миная". На 74-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После передачи Луцива забил Чидомере – 0:3. В итоге дебютная в сезоне харьковчан.
Первая лига. Восьмой тур. Группа А
"Минай" - "Металлист" 0:3
Голы: П. Луцив (15, 45), Чидомере (74)
Нереализованный пенальти: Луцив (45)
Удаление: Чуев (78)
"Минай: Барченко - Дмитрук, Нагиев, Гулько, Чуев, Прокопчук, Прихна, Матюшевский, Головкин, Тищук, Вишневский
"Металлист": Рыбак - Луцив, Федоров, Мизюк, Вернаттус, Пидручный, Багачанский, Тепляков, Дигтярь, Кайдалов, Синчук
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