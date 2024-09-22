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ФСК Мариуполь отреагировал на слухи о покупке клуба Ракицким

Первая лига
Обновлено

Для команды эта новость стала неожиданностью

ФСК Мариуполь отреагировал на слухи о покупке клуба Ракицким

Скріншот трансляції - Setanta Sports

Новина українською

В перволиговом клубе прокомментировали информацию о том, что экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может приобрести клуб.

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“Мы не можем сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть это. Для нас эта новость – такая же неожиданность, как и для вас. Единственное, что можно точно утверждать: Ярослав Ракицкий на поле мог бы принести много пользы ФСК "Мариуполь", – сообщили в бывшем "Яруде".

Стоит отметить, что в структуре клуба работает сестра Ярослава – Дарья. Сейчас коллектив расположился на 6-й строчке группы Б (8 очков).

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Бывший защитник Шахтера приобретет команду из Первой лиги
Ярослав Ракицкий ФСК Мариуполь
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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Mariupol_ua (Мариуполь)
22.09.2024 в 19:46
Да пусть покупает. Марику нужна былая слава, как это было при Бойке с Павловым!!! Эх, какие были времена в ЛЕ квалифицировались пытались))) 20 лет прошло…. А какие игроки были!!! То ли ещё будет. Мариуполь, вперёд
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Комментарии 1
Mariupol_ua (Мариуполь)
22.09.2024 в 19:46
Да пусть покупает. Марику нужна былая слава, как это было при Бойке с Павловым!!! Эх, какие были времена в ЛЕ квалифицировались пытались))) 20 лет прошло…. А какие игроки были!!! То ли ещё будет. Мариуполь, вперёд
Ответить
1
0

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