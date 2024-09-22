ФСК Мариуполь отреагировал на слухи о покупке клуба Ракицким

В перволиговом клубе прокомментировали информацию о том, что экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может приобрести клуб.

“Мы не можем сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть это. Для нас эта новость – такая же неожиданность, как и для вас. Единственное, что можно точно утверждать: Ярослав Ракицкий на поле мог бы принести много пользы ФСК "Мариуполь", – сообщили в бывшем "Яруде".