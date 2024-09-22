Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФСК Мариуполь отреагировал на слухи о покупке клуба Ракицким
Для команды эта новость стала неожиданностью
Скріншот трансляції - Setanta Sports
В перволиговом клубе прокомментировали информацию о том, что экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может приобрести клуб.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
“Мы не можем сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть это. Для нас эта новость – такая же неожиданность, как и для вас. Единственное, что можно точно утверждать: Ярослав Ракицкий на поле мог бы принести много пользы ФСК "Мариуполь", – сообщили в бывшем "Яруде".
Стоит отметить, что в структуре клуба работает сестра Ярослава – Дарья. Сейчас коллектив расположился на 6-й строчке группы Б (8 очков).
Популярное сейчас
- Тимощук передал футболку на благотворительный аукцион. Средства с продажи будут направлены в Курскую область
- Бывший защитник Шахтера приобретет команду из Первой лиги
- Усик прокомментировал победу Дюбуа в поединке против Джошуа
- Металлист объявил о возвращении бразильца, покинувшего команду в августе
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Комментарии 1