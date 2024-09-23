Ван Леувен - о голе, пропущенном на 90+4 минуте: Это ошибка всей команды

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал ничью с "Кудровкой" (1:1) в 8-м туре Первой лиги.

- Сначала не футбольный вопрос. Как вам Кудровка - и часто ли вам приходилось бывать в таких маленьких украинских селах?

- Раньше мне также приходилось бывать в небольших украинских селах. Но именно здесь, в Кудровке, я впервые. Нас здесь хорошо приняли, все хорошо. Мы приехали сюда, чтобы играть в футбол. Это составляющая нашего чемпионата, что мы должны здесь играть.

- В Нидерландах также небольшие населенные пункты имеют такие же хорошие стадионы, или даже лучше. К игре. Как вам сегодняшний поединок, все ли запланированное удалось реализовать? Ну и пропущенный гол в компенсированное время, почему так случилось?

- Мы хорошо начали эту игру, мы ее контролировали, после чего нам удалось реализовать свой момент. Первые 30 минут соперникам фактически ничего не удавалось. Перед вторым таймом я говорил футболистам, что они должны играть с большей концентрацией и продолжать играть с той же организацией, которая была у нас в первом тайме. Конечно, было сложно ехать сюда, игроки это также чувствуют, однако это не должно мешать профессиональному футболисту выполнять его работу. Они должны быть готовы играть более 90 минут и постоянно придерживаться своей организации игры. Во втором тайме наши соперники начали играть лучше, и у нас, и у них были шансы, чтобы забивать.

Поэтому на последних секундах мы пропустили гол, это ошибка всей команды, мы не должны были давать настолько близко подходить "Кудровке" к нашим воротам. В эпизоде, предшествовавшем голу, мне показалось, что не было фола. Вообще было много таких ситуаций, где не было нарушений, а арбитр реагировал просто на звук. Из-за этого игроки меньше чувствовали игру. Однако пропущенный гол - это ошибка нашей команды. В концовке мы потеряли здесь очки, потому что соперники лучше сохраняли концентрацию до конца матча.

- Несколько слов о сопернике, для "Кудровки" этот матч был особенный, потому что они впервые играли в Первой лиге на родной арене, как вам эта команда?

- Как я уже говорил, мы лучше играли в первом тайме, а во второй части встречи больше удалось проявить себя "Кудровке". Нам удавалось создавать опасность только через контратаки, но были моменты, где мы должны были забивать. Соперники хорошо играли, думаю, что своей игрой они доставили удовольствие своим болельщикам, - сказал ван Леувен.