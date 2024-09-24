  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Свежий выпуск программы Украина футбольная
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свежий выпуск программы Украина футбольная

Первая лига

Информационно-аналитическая программа ПФЛ

Свежий выпуск программы Украина футбольная

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 23.09.2024.

Гость программы - экс-тренер "Миная" и ФК "ЮКСА" Николай Цымбал.

В выпуске:

  • Первая лига: позади первый круг - яркая игра неожиданных лидеров;
  • "Подолье" побеждает без Костышина, "Кремень" выигрывает впервые;
  • Вторая лига: четыревластие Группы А, "Горняк-Спорт" возвращается в игру.

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен - о голе, пропущенном на 90+4 минуте: Это ошибка всей команды
yellow-arrow
ФСК Мариуполь отреагировал на слухи о покупке клуба Ракицким
yellow-arrow
Первая лига. Минай – Металлист 0:3. Дебютная победа харьковчан
Украина футбольная
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости