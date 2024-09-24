Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 23.09.2024.
Гость программы - экс-тренер "Миная" и ФК "ЮКСА" Николай Цымбал.
В выпуске:
- Первая лига: позади первый круг - яркая игра неожиданных лидеров;
- "Подолье" побеждает без Костышина, "Кремень" выигрывает впервые;
- Вторая лига: четыревластие Группы А, "Горняк-Спорт" возвращается в игру.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинец попал в сборную тура Экстракляссы. В ней также оказался 39-летний Подольски
- Болельщик купил билеты на львовское дерби. Из-за его отсутствия в базе заказ аннулировали
- В Омске двое школьников сожгли военный вертолет Ми-8 на местной авиабазе. ФОТО
- Ван Леувен - о голе, пропущенном на 90+4 минуте: Это ошибка всей команды
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн