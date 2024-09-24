Первая лига. Диназ – Виктория 1:1. Ничья в перенесенном матче

Сегодня в Демидове сыграли перенесенный матч первого тура группы Б Первой лиги сезона 2024/25. "Диназ" принимал сумскую "Викторию". До этого тура коллектив из Вышгорода еще не выигрывал. "Виктория" неделю назад уступила "Металлисту 1925", а "Диназ" проиграл "Кремню".

Игра началась очень неожиданно. Уже на второй минуте подопечные Рябоконя открыли счет. Литвинов отдал в штрафную на Черткоева, который опередил Сасовского и пробил мимо голкипера - 1:0. После пропущенного мяча гости играли первым номером, но создать проблемы опытному Бандури они не могли.

На 27-й минуте после прострела Ульянова мяч попал в руку Черткоеву и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Одиннадцатиметровый реализовал Паламар – 1:1. Руслан забивает в ворота своей бывшей команды. Больше голов в первой половине встречи не было.

Сразу после перерыва сумчане взяли мяч под собственный контроль, но и хозяева пытались при первой возбожности выбегать в атаку. Был вязкий футбол с большим количеством борьбы. Также стоит отдать должное Бандуре, который сегодня играл уверенно. Игра так и завершилась вничью.

Первая лига. Первый тур. Группа Б

"Диназ" - "Виктория" 1:1

Голы: Черткоев (2) - Паламар (28, пен)

"Диназ": Бандура – ​​Литвинов, Ярмак, Огиря, Вовкун, Картушов, Соловьев, Черткоев, Мораренко, Новиков, Волошин

"Виктория": Литвиненко – Ульянов, Новотрясов, Сасовский, Корохов, Рябый, Лебеденко, Паламар, Данилюк, Кныш, Евпак