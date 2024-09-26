Испытание для лидера группа Б. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра сыграют два матча девятого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний в Киеве и Буче.

Группа Б

"Мариуполь" - "Кремень"

27.09.2024. 14:00. "Колос". Буча

"Мариуполь" в прошлом туре без шансов на выезде уступил "Полтаве" – 0:3. Таким образом, четыре матча подряд подопечные Олега Красноперова не могут выиграть. По имеющейся информации, игроки уже не один месяц не получают зарплату, и это не может не влиять на игру команды и результаты. "Мариуполю" будет сложно первую часть сезона завершить в топ-5, если ситуация кардинально не изменится. "Кремень" неделю назад наконец-то прервал свою серию без побед. Подопечные Климовского минимально переиграли "Диназ" и поднялись с последнего места в группе Б. В Буче нас ожидает интересное и интригующее противостояние, в котором невозможно кому-то отдать предпочтение.

"Металлист 1925" - "Полтава"

27.09.2024. 16:00. Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

"Металлист 1925" в прошлом туре прервал свою серию из двух побед подряд. Харьковчане на 90+4 минуте пропустили от "Кудровки" и завершили игру вничью – 1:1. Обвинять подопечные Патрика ван Леувена должны самих себя, ведь надо было не доводить до нервной кончовки встречи. С таким составом "Металлист 1925" должен играть гораздо лучше, но пока они не впечатляют. "Полтава" продолжает лидеровать и пока остается без поражений. В прошлом туре подопечные Сысенко разгромили "Мариуполь", но против "Металлиста 1925" будет гораздо сложнее. Это будет настоящее испытание для полтавчан.