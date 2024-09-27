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Интригующее противостояние в Каменце-Подольском. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Первая лига

Будет на что посмотреть

Интригующее противостояние в Каменце-Подольском. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Фото: ФК Епіцентр

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра сыграют три матча девятого тура Первой лиги сезона 2024/25 в группе А. Вашему вниманию анонс противостояний. Ожидаем интересный футбол.

Группа А

"Буковина" - "Минай"

28.09.2024. 13:00. "Буковина". Черновцы

Коллектив из Черновцов прошлый тур пропускал. Подопечные Кривенцова остаются в топ-3, и в случае победы могут даже подняться на второе место. "Буковина" в нынешнем сезоне играет не слишком стабильно – уже два поражения. "Минай" откровенно разочаровывает. Подопечные Любеновича в прошлом туре без шансов уступили "Металлисту" - 0:3. Команда из Ужгорода смотрится разобранной и с такой игрой и настроем сложно будет бороться за чемпионскую группу. Больше шансов на победу у хозяев.

"Эпицентр" - "Подолье"

28.09.2024. 14:00. Каменец-Подольский. Стадион "им. Тонкочеева"

"Эпицентр" в прошлом туре впервые в нынешнем чемпионате проиграл. Подопечные Нагорняка на выезде уступили "Агробизнесу" - 1:2. Своим дебютным голом за команду отличился Владимир Танчик. Таким образом, "Эпицентр" теперь на десять очков отстает от лидера, хоть и имеет игру в запасе. "Подолье" прошлый тур может занести себе в актив. Коллектив из Хмельницкого благодаря голу опытного нападающего Шаврина победил "Ниву". Смогут ли гости навязать свою игру второй команде группы?

"Металлист" - "Прикарпатье"

28.09.2024. 15:30. "Авангард". Ужгород

Интересное противостояние ожидает болельщиков в Ужгороде. "Металлист" очень качественно сыграл в прошлом туре. Подопечные Анищенко разгромили "Минай". Это была дебютная победа для харьковчан. С наилучшей стороны себя проявил Петр Луцив, отличившийся дублем и отдавший результативную передачу. Эта победа позволила "Металлисту" подняться даже на четвертое место. "Прикарпатье" прошлый тур пропускала. Пока что подопечные Рыпана играют не стабильно и результатами не могут похвастаться. Легко гостям точно не будет, но и харьковчан ожидает непростая задача.

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