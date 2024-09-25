Металлист 1925 отозвал судовой иск на Волочая, Сенькива и Болотникова

"Металлист 1925" отозвал свой судовой иск против комментатора Виталия Волочая и журналистов Андрея Сенькива и Сергея Болотникова.

Читайте также Металлист 1925 подал иск в суд на Волочая, Сенькива и Болотникова

Об этом сообщает KDK, авторами которого и являются Сенькив и Болотников.

Отмечается, что клуб отозвал иск еще 21 августа, через 5 дней после того как стало известно о намерениях "Металлиста 1925" судиться. Но решение суда о закрытии дела появилось только сейчас.

Также клуб оплатил судебные издержки в размере 4 542 гривен.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что клуб подавал в суд после того, как Волочай в выпуске говорил о том, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне считает, что "Металлист 1925" имеет большие основания для того, чтобы считаться преемником старого "Металлиста", так как использовал айдентику и сторилайн харьковского футбола.

В итоге, МХ1925 подал иск "о признании информации недостоверной и унижающей деловую репутацию и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации".

Напомним, Сенькив и Болотников сейчас служат в рядах ВСУ.