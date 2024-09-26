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Президент СК Полтава: Хочется когда-то сыграть в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу, Олд Траффорд
Почему бы и нет?
СК Полтава
Президент
- Сергей Васильевич, расскажите, как воспринимаете текущий сезон для СК "Полтава".
– Текущий сезон команда начала удачно. Мы двигаемся шаг за шагом к улучшению результатов выступления команды в Первой лиге.
– Удивлены ли выступлением команды? Или, может, так и планировалось и такие ставились задачи?
– Нет, не удивлен. Команда усилилась летом качественными футболистами. Задача от тренерского штаба одна – максимальный результат в каждой игре.
- Конечно, когда команда становится лидером чемпионата и удерживает этот статус и во второй половине сентября, это воспринимается очень серьезно. Раскройте секрет, готовы ли ставить максимальные задания?
– Тренеры всегда ставят задачу команде – максимальный результат.
– И еще одна сложная задача. В свое время ФК "Полтава" вышла в УПЛ, но в итоге отказалась от участия. С СК "Полтава" это возможно?
– Нет. Если будем идти в УПЛ, будем идти.
– Ваша цель в футболе?
– Лига Чемпионов. Да, хочется когда-то сыграть на "Сантьяго Бернабеу", "Олд Траффорд" и других легендарных аренах. А почему бы и нет?
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