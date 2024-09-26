Президент СК Полтава: Хочется когда-то сыграть в ЛЧ на Сантьяго Бернабеу, Олд Траффорд

Президент СК "Полтава" , Сергей Иващенко рассказал о целях команды и мечтах сыграть в Лиге чемпионов. Напомним, что на данный момент команда лидирует в своей группе Первой лиге.

- Сергей Васильевич, расскажите, как воспринимаете текущий сезон для СК "Полтава".

– Текущий сезон команда начала удачно. Мы двигаемся шаг за шагом к улучшению результатов выступления команды в Первой лиге.

– Удивлены ли выступлением команды? Или, может, так и планировалось и такие ставились задачи?

– Нет, не удивлен. Команда усилилась летом качественными футболистами. Задача от тренерского штаба одна – максимальный результат в каждой игре.

- Конечно, когда команда становится лидером чемпионата и удерживает этот статус и во второй половине сентября, это воспринимается очень серьезно. Раскройте секрет, готовы ли ставить максимальные задания?

– Тренеры всегда ставят задачу команде – максимальный результат.

– И еще одна сложная задача. В свое время ФК "Полтава" вышла в УПЛ, но в итоге отказалась от участия. С СК "Полтава" это возможно?

– Нет. Если будем идти в УПЛ, будем идти.

– Ваша цель в футболе?

– Лига Чемпионов. Да, хочется когда-то сыграть на "Сантьяго Бернабеу", "Олд Траффорд" и других легендарных аренах. А почему бы и нет?