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Перволиговая команда хочет подписать Гаджиева, но футболист все еще стремится играть в Англии
Иностранные клубы остаются в приоритете
Фото: СК Дніпро-1
19-летний украинский вингер Рамик Гаджиев получил предложение от "Металлиста 1925". С финансовой точки зрения, это предложение превышает предыдущие варианты от представителей УПЛ, в частности "Динамо".
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Сам Гаджиев еще не дал окончательного ответа, поскольку остается свободным агентом после роспуска "Днепра-1". Его приоритет – продолжить карьеру за границей, где есть несколько вариантов, основной из которых – Англия.
Согласно информации Бурбаса, "Брентфорд" не отказался от возможности сотрудничества с Гаджиевым и может вернуться к переговорам зимой. В подписании контракта летом им помешали ограничения квоты на игроков, у которых нет достаточного количества матчей за национальную сборную.
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