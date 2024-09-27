Автор первой победы Металлиста: Молодые футболисты стали взрослее, раскрывают потенциал. Команда стала более сыгранной

Петр Луцив поделился впечатлениями от победы "Металлиста" над "Минаем" (3:0). Для харьковчан это была дебютная в сезоне победа, а игрок отличился дублем и отдал результативную передачу.

“Молодые футболисты стали взрослее, они раскрывают свой потенциал и играют более качественно. Наша команда стала более сыгранной. Постепенно прогрессируем и это главное. После дебютной победы всю команду переполняли положительные эмоции. Однако долго не радовались, ведь вся борьба еще впереди”.

"Позиция нападающего является проблемой для нас, но со временем все наладится. С каждой игрой будем лучше играть в заключительной трети поля, и голы придут. В моей карьере были взлеты и падения. Легко нигде не было, ведь это футбол и нужно всегда работать и выкладываться. По моему мнению, больше всего смог проявить себя в "Хусте". Сделаю все, чтобы вместе с "Металлистом" выйти на новый уровень в своем развитии”, – сообщил футболист.

В активе Луцива 2 гола и 3 ассиста в шести турах Первой лиги.