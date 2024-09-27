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Мариуполь - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мариуполь - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: instagram.com/fscmariupol
В матче 9-го тура группы Б Первой лиги ФСК "Мариуполь" примет "Кремень".
Мариупольцы занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков. Клуб из Кременчуга идет на 8-й строчке, набрав 4 балла.
Начало игры - в 14:00. Прямая трансляция поединка будет на YouTube-канале DiviSport.
Первая лига. Группа Б. 9-й тур
27 сентября. Борисполь, "Колос"
ФСК "Мариуполь" 14:00 "Кремень"
Видеотрансляция - DiviSport
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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