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Металлист 1925 - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист 1925 - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" сыграет с "Полтавой" в рамках 9-го тура группы Б Первой лиги.
Харьковчане с 10 очками располагаются на 3-м месте в турнирной таблице. Полтавский коллектив лидирует, имея в своем активе 17 пунктов.
Начало поединка - в 16:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
Первая лига. Группа Б. 9-й тур
27 сентября. Киев, стадион "Динамо" им. В.В Лобановского
"Металлист 1925" 16:00 СК "Полтава"
Видеотрансляция - DiviSport
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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