Ван Леувен: У Металлиста 1925 хорошая команда, в которой футболисты умеют играть в футбол

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал, как команда отреагировала на ничью с "Кудровкой" (1:1) и как нужно сыграть против "Полтавы", чтобы не потерять очки.

- Футболисты правильно отреагировали на упущенную победу против "Кудровки". Они сразу поняли, что допустили большую ошибку, что не были готовы качественно доиграть до последней секунды. Мы всегда подчеркиваем, что матч длится более 90 минут и завершается только после финального свистка арбитра. На этой неделе игроки хорошо тренировались, наш следующий соперник - это команда, которая находится на первом месте, они имеют больше побед, чем у нас. Однако мы доверяем нашему качеству, будем играть на хорошем стадионе и демонстрировать хороший футбол.

- Во время подготовки к игре с "Полтавой" - удалось выполнить всю запланированную работу?

- Относительно подготовки к "Полтаве". Я всегда получаю больше от футболистов, они уже привыкли к тому, что мы делаем на тренировках. Хоть речь идет об упражнениях на тактику, хоть на физику. Я еще не скажу, что они это делают с улыбкой, но уже понимают, что это нужно делать, чтобы быть готовыми во время матчей. Я доволен.

- "Металлист 1925", еще без вас играл против "Полтавы" в Кубке Украины. Смотрели ли вы этот матч, если да, то изменилось ли что-то в игре соперника?

- Если сравнивать с кубковым матчем против "Полтавы", то я думаю, что больше изменилась игра "Металлиста 1925". Соперник после того поражения также уверенно шагает в чемпионате, поэтому с позитивным настроем приедет на матч против нас. Но мы будем настаивать на своем, потому что мы хотим играть и побеждать.

- Как нужно сыграть против "Полтавы", чтобы не потерять очки?

- Чтобы не потерять очки с "Полтавой", мы должны играть, как каждый раз должны это делать: демонстрировать свой футбол, доверять своим качествам. Я думаю, что у нас хорошая команда, в которой футболисты умеют играть в футбол и это мы хотим видеть. Клуб все выполняет для того, что мы могли это делать, играя на хорошем поле, - сказал ван Леувен.