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Безуглый: После прихода ван Леувена понял, что ситуация с игровым временем для меня особо не изменится
Защитник объяснил, почему покинул харьковский "Металлист 1925"
Фото: ФК Металіст 1925
Бывший защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый, который ныне является игроком "Буковины", объяснил причины ухода из харьковского клуба.
- О вашем бывшем клубе - "Металлист 1925". Почему приняли решение покинуть его?
- Я считаю, что это нормальная практика, когда футболист, который мало играет, хочет что-то изменить. Решил найти новую команду.
- То есть вы сами выступили инициатором того, чтобы уйти?
- Да. Я спрашивал, нужен ли "Металлисту 1925", и после целого ряда разговоров с руководителями и тренерами, которые длились более месяца, все же принял такое решение.
Диалог шел еще с Виктором Скрипником, но потом начали меняться тренеры, и достучаться стало труднее. Я оказался в подвешенном состоянии. Конечно, хотелось бы, чтобы быстрее появилась определенность, но я благодарен своему агенту, который добился, чтобы меня наконец отпустили.
- Коммуникация с новым коучем Патриком ван Леувеном у вас была?
- Да, но я всего неделю потренировался под его руководством. На тот момент уже для себя решил, что уйду. Было понятно, что с его приходом ситуация для меня особо не изменится. Нужно было время, чтобы завоевать место в составе, а я в команде провел не один сезон и ждать больше не хотел.
- Нормально разошлись с "Металлистом 1925"? С вами полностью рассчитались?
- Да-да. В этом плане все хорошо, - рассказал Безуглый.
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