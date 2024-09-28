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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Буковина

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Сегодня тремя матчами продолжится девятый тур Первой лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на игру в Черновцах, где "Буковина" будет принимать "Минай". Подопечные Кривенцова в прошлом туре не играли, а ужгородцы без шансов уступили "Металлисту". "Минай" в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает собственных болельщиков.

Также интересное противостояние ожидает болельщиков в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Подолье". Неделю назад подопечные Нагорняка впервые в сезоне проиграли, а хмельницкий коллектив выиграл.

13:00. "Буковина" - "Минай"

14:00. "Эпицентр" - "Подолье"

15:30. "Металлист" - "Прикарпатье"

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Буковина (Черновцы) Подолье (Хмельницкий) ФК Минай Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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