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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Матчи в группе А
Фото: ФК Буковина
Сегодня тремя матчами продолжится девятый тур Первой лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на игру в Черновцах, где "Буковина" будет принимать "Минай". Подопечные Кривенцова в прошлом туре не играли, а ужгородцы без шансов уступили "Металлисту". "Минай" в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает собственных болельщиков.
Также интересное противостояние ожидает болельщиков в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Подолье". Неделю назад подопечные Нагорняка впервые в сезоне проиграли, а хмельницкий коллектив выиграл.
13:00. "Буковина" - "Минай"
14:00. "Эпицентр" - "Подолье"
15:30. "Металлист" - "Прикарпатье"
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