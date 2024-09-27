Экс-игрок Металлиста 1925: От Скрипника были очень большие ожидания

Бывший защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый, который ныне является игроком "Буковины", высказался относительно провального выступления харьковской команды в прошлом сезоне УПЛ.

- Последние полгода получились для "Металлиста 1925" неудачными. Под руководством Скрипника команда сначала вылетела из УПЛ, а затем потеряла шанс вернуться в элиту из-за "Турнира четырех". В чем вы видите причину?

- Очень тяжело сказать. Это было крутое пике. Полное фиаско. Я думал над этим. Возможно, не приспособились к специфической тактике. Много играли ромбом. Где-то эта тактика рискованная.

Со всем тем здесь не только в тактике проблема. Если бы мы проиграли три-четыре матча, то это одно, а у нас было около десяти поражений. Поэтому кто-то один не виноват точно. Виноваты все: футболисты, тренеры, директора, администраторы, массажисты, врачи... Каждый может на себя что-то взять.

- Лично вы не всегда играли у Скрипника. Не вписывались в его схему?

- Мне никто не озвучивал причину. Я пытался использовать шансы, которые мне давали. Тренер уже оценивал, насколько у меня хорошо получалось.

- Как вообще коллектив принял Скрипника?

- Ожидания были очень большие. Он достигал успехов с "Зарей", с "Ворсклой" в конце позапрошлого чемпионата вырвал еврокубковое место. Однако в "Металлисте 1925" результата не было. Все получилось смазано. Это был не очень хороший период. Когда ты много проигрываешь, то ничего хорошего ожидать не приходится.

- Команда до конца поняла требования нового наставника?

- Ну, даже не знаю. На разных позициях надо было достаточно много бегать. Да, возможно, некоторые игроки не очень привыкли к этому. Требовалось время для адаптации. Мне кажется, что с каждым матчем ситуация улучшалась, но чего-то не хватало.

Стоит сказать, что сколько ни играй на сборах, а чемпионат - это совсем другое. Там все наказывается намного быстрее. У соперников больше мотивации, и они могут отходить от своей тактики. На сборах некоторые команды играли в пасик, а в чемпионате потом делали ставку на единоборства, первый мяч, подборы и агрессивную игру.

Возможно, нам не хватало агрессии в действиях впереди. Нам об этом и до Скрипника говорили. Мы контролировали мяч, но, доходя до ворот, не били, не атаковали штрафную площадку. Начинались пасы назад аж к вратарю и все такое. Скрипник пытался это исправить, но, как вы видите, тоже не получилось.

- С характером проблем не было?

- Было немало матчей, когда мы пропускали первыми, и, возможно, не верили в волевую победу. Сравнять счет мы могли, но на большее нас не хватало. После пропущенного гола команда сникла, - сказал Безуглый.