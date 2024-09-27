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Первая лига. Мариуполь – Кремень 2:1. Долгожданная победа

Первая лига

Стартовая игра тура

Первая лига. Мариуполь – Кремень 2:1. Долгожданная победа

Фото: ФСК Маріуполь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кремень" в прошлом туре наконец-то впервые в сезоне победил. Подопечные Климовского на выезде минимально обыграли "Диназ" – 1:0. "Мариуполь" без шансов уступил "Полтаве" - 0:3.Команда Олега Красноперова не забивает голов в чемпионате на протяжении 297 минут.

В середине первого тайма приазовцы все же прервали свою безголевую серию. После подачи Богданова со штрафного мяч попал в руку Паламарчуку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Илья Зубков – 1:0. Подопечные Игоря Климовского ни в чем не уступали своим соперникам, но результат на табло. В конце тайма мог увеличивать преимущество "Мариуполя" Пентелейчук, но его удар парировал Матус.

На 59-й минуте гости сравняли счет. Молько из пределов штрафной пробил в угол ворот – 1:1. Однако довольно быстро приазовцы снова вышли вперед. Богданов шикарным ударом со штрафного не оставил шансов Матусу – 2:1. Отыграться еще раз коллектив из Кременчуга не смог.

Первая лига. Группа Б. Девятый тур

"Мариуполь" - "Кремень" 2:1

Голы: Зубков (27, пен), Богданов (67) - Молько (59)

"Мариуполь": Караващенко – Малаки, Терехов, Жовтенко, Пуды, Задоя, Байдал, Савин, Богданов, Пентелейчук, И. Зубков

"Кремень": Матус - Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Златьев, Жданович, Рокотянский, Молько, Трофимюк

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