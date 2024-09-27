Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Безуглый: Если бы мы всей командой попросили Скрипника остаться, то не смогли бы ничего изменить
Экс-игрок "Металлиста 1925" рассказал подробности отставки тренера
metalist1925.com
Бывший защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый, который ныне является игроком "Буковины", рассказал подробности отставки Виктора Скрипника.
- После матча с "Левым Берегом" (1:1, 4:5 пен.) он сразу зашел в раздевалку, пожал всем руки и сказал, что будет увольняться. Мол: "Это также опыт, всем спасибо за работу". Собрал свои вещи и ушел. Помощники Скрипника даже ничего не знали. Сначала думали, что он на эмоциях это сказал. Оказалось, что серьезно.
- Кто-то из команды пытался повлиять на Скрипника, чтобы он изменил свое решение?
- Знаю, что Максим Имереков на правах капитана звонил ему, чтобы узнать, какая ситуация. В итоге, как мы видим, этот звонок никак не повлиял. Вероятно, Скрипника уже допекло отсутствие результата, и он все для себя окончательно решил. По моему мнению, если бы мы даже всей командой попросили его остаться, то не смогли бы ничего изменить, - рассказал Безуглый.
Популярное сейчас
- Ребров не вызовет двух лидеров на октябрьские матчи сборной Украины
- Де Росси отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Экс-игрок Металлиста 1925: От Скрипника были очень большие ожидания
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО