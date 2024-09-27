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Безуглый: Если бы мы всей командой попросили Скрипника остаться, то не смогли бы ничего изменить

Первая лига
Обновлено

Экс-игрок "Металлиста 1925" рассказал подробности отставки тренера

Безуглый: Если бы мы всей командой попросили Скрипника остаться, то не смогли бы ничего изменить

metalist1925.com

Новина українською

Бывший защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый, который ныне является игроком "Буковины", рассказал подробности отставки Виктора Скрипника.

- После матча с "Левым Берегом" (1:1, 4:5 пен.) он сразу зашел в раздевалку, пожал всем руки и сказал, что будет увольняться. Мол: "Это также опыт, всем спасибо за работу". Собрал свои вещи и ушел. Помощники Скрипника даже ничего не знали. Сначала думали, что он на эмоциях это сказал. Оказалось, что серьезно.

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- Кто-то из команды пытался повлиять на Скрипника, чтобы он изменил свое решение?

- Знаю, что Максим Имереков на правах капитана звонил ему, чтобы узнать, какая ситуация. В итоге, как мы видим, этот звонок никак не повлиял. Вероятно, Скрипника уже допекло отсутствие результата, и он все для себя окончательно решил. По моему мнению, если бы мы даже всей командой попросили его остаться, то не смогли бы ничего изменить, - рассказал Безуглый.

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Источник:
Українский футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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