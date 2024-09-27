Безуглый: Если бы мы всей командой попросили Скрипника остаться, то не смогли бы ничего изменить

Бывший защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый, который ныне является игроком "Буковины", рассказал подробности отставки Виктора Скрипника.

- После матча с "Левым Берегом" (1:1, 4:5 пен.) он сразу зашел в раздевалку, пожал всем руки и сказал, что будет увольняться. Мол: "Это также опыт, всем спасибо за работу". Собрал свои вещи и ушел. Помощники Скрипника даже ничего не знали. Сначала думали, что он на эмоциях это сказал. Оказалось, что серьезно.

- Кто-то из команды пытался повлиять на Скрипника, чтобы он изменил свое решение?

- Знаю, что Максим Имереков на правах капитана звонил ему, чтобы узнать, какая ситуация. В итоге, как мы видим, этот звонок никак не повлиял. Вероятно, Скрипника уже допекло отсутствие результата, и он все для себя окончательно решил. По моему мнению, если бы мы даже всей командой попросили его остаться, то не смогли бы ничего изменить, - рассказал Безуглый.