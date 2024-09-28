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Матчи в Демидове и Киеве. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Первая лига

Завершается тур

Матчи в Демидове и Киеве. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра сыграют последние два матча девятого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа Б

"Диназ" - "Металлург"

29.09.2024. 12:45. "Диназ". Демидов

Вышгородцы в перенесенном матче первого тура на этой неделе сенсационно сыграли вничью с "Викторией". Однако "Диназ" все еще остается на последнем месте. Запорожцы в прошлом туре выигрывали у ЮКСА, но в конце встречи дважды пропустили и проиграли. Очень досадный результат, но по игре подопечные Шаповалова выглядели очень достойно. Футболисты "Металлурга" смогли нейтрализовать сильнейшие стороны легионеров ЮКСА. Фаворитом противостояния можно считать гостей, но способны ли запорожцы играть с позиции силы?

ЮКСА – "Виктория"

29.09.2024. 14:00. Киев. НТК "им. Банникова"

В Киеве вторая команда группы будет принимать пятую. ЮКСА в прошлом туре имела все шансы прервать свою победную серию, но на 90+4 минуте в Запорожье Махнев принес "крестоносцам" три очка. Это была не самая лучшая игра новичка Первой лиги, но результат на табло. "Виктория" на этой неделе играла перенесенный матч первого тура против "Диназа" – 1:1. Коллектив из Сум два матча подряд выиграть не может. Этот матч очень важен для подопечных Бессмертного, продолжающих бороться за место в чемпионской группе. Более качественно в последнее время играет ЮКСА, но "Виктория" тоже не проваливается. В этом противостоянии сложно определить фаворита.

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Диназ (Вышгород) Виктория (Сумы) Металлург (Запорожье) ЮКСА (Тарасовка)
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