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Первая лига. Металлист 1925 – Полтава 0:1. Шестая в сезоне победа полтавчан
Центральная игра тура
Фото: Металіст 1925
В Киеве на стадионе "Динамо" четвёртая команда группы Б принимала лидера. "Металлист 1925" в прошлом туре на 90+4 упустил победу над "Кудровкой" и таким образом прервал свою победную серию. "Полтава" к этому туру в нынешнем сезоне еще не проигрывала.
Уже в дебюте противостояния гости могли открывать счет, но Салюк выбил мяч из пустых ворот после удара Галенкова. Агрессивно начали встречу подопечные Сысенко. Постепенно харьковчанам удалось выровнять игру, но с позиционным футболом у них ощущались проблемы. В середине первого тайма повезло хозяевам. Мяч после удара Одарюка попал в перекладину. На 43-й минуте дождались своего момента хозяева. Юрченко из пределов штрафной с выгодной позиции пробил мимо дальнего угла. В компенсированное время после подачи Плахтыря головой переправил мяч в сетку Марусич – 0:1.
Во втором тайме первым номером играли харьковчане, но до опасных моментов дело не доходило. Полтавчане оборонялись уверенно. Слишком прямолинейно играли в атаке хозяева. В итоге игра завершилась очередной победой лидера группы Б.
Первая лига. Девятый тур. Группа Б
"Металлист 1925" - "Полтава" 0:1
Голы: Марусич (45+1)
"Металлист 1925": Варакута – Капинус, Имереков, Салюк, Кравец, Мафвента, Калитвинцев, Чурко, Юрченко, Стень, Сидоров
"Полтава": Восконян – Бужин, Мисюра, Пидлепич, Коцюмака, Даниленко, Плахтырь, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич
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