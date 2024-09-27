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Первая лига. Металлист 1925 – Полтава 0:1. Шестая в сезоне победа полтавчан

Первая лига

Центральная игра тура

Первая лига. Металлист 1925 – Полтава 0:1. Шестая в сезоне победа полтавчан

Фото: Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве на стадионе "Динамо" четвёртая команда группы Б принимала лидера. "Металлист 1925" в прошлом туре на 90+4 упустил победу над "Кудровкой" и таким образом прервал свою победную серию. "Полтава" к этому туру в нынешнем сезоне еще не проигрывала.

Уже в дебюте противостояния гости могли открывать счет, но Салюк выбил мяч из пустых ворот после удара Галенкова. Агрессивно начали встречу подопечные Сысенко. Постепенно харьковчанам удалось выровнять игру, но с позиционным футболом у них ощущались проблемы. В середине первого тайма повезло хозяевам. Мяч после удара Одарюка попал в перекладину. На 43-й минуте дождались своего момента хозяева. Юрченко из пределов штрафной с выгодной позиции пробил мимо дальнего угла. В компенсированное время после подачи Плахтыря головой переправил мяч в сетку Марусич – 0:1.

Во втором тайме первым номером играли харьковчане, но до опасных моментов дело не доходило. Полтавчане оборонялись уверенно. Слишком прямолинейно играли в атаке хозяева. В итоге игра завершилась очередной победой лидера группы Б.

Первая лига. Девятый тур. Группа Б

"Металлист 1925" - "Полтава" 0:1

Голы: Марусич (45+1)

"Металлист 1925": Варакута – Капинус, Имереков, Салюк, Кравец, Мафвента, Калитвинцев, Чурко, Юрченко, Стень, Сидоров

"Полтава": Восконян – Бужин, Мисюра, Пидлепич, Коцюмака, Даниленко, Плахтырь, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич

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СК Полтава Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
27.09.2024 в 20:18
Як не дивно, але полтавці показали себе значно більш грамотною та досвіченою командою. Щільний пресинг по всьому полю з першої до останньої хвилини гри, дві лінії захисту перед власним штрафним під час атак суперника, безліч дрібних фолів, які розбивали потуги харків'ян розігнатися в самому зародку, і практично постійні симуляції протягом другого тайму. Підопічні Ван Леувена не знали, як протидіяти пресингу, рішення приймали дуже повільно і не показали ніяких домашніх заготовок та сюрпризів для лідера групи Б. Ну і суддя м'яко кажучи приймав дуже непослідовні рішення на користь Полтави. Чого лише коштує незарахований гол через мікроскопічний поштовх нападником з Харкова захисника з Полтави. Або гірчичник Моорі, проти якого грубо порушили правила на останній хвилині. Або вийнята, але так і не показана жовта Варакуті за блокування візаві перед фінальним свистком, якого, до речі, так ніхто і не почув. Або жовта Калитвенцеву не зрозуміло за яке порушення. Або призначення штрафного вбік М25 за те, що воротар Полтави вискочив з воріт і вліпив кулаком по потилиці харків'янину, а потім впав на газон «у передсмертних муках» (мабуть боячись призначення пенальті). Тож з усією повагою до Полтави, яка сьогодні видала непогану гру, але це був бенефіс арбітра. П.С. Після такої суддівської феєрії мені стало цікаво: а хто власник фк «Полтава»?
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Комментарии 2
Acsakal (Kharkiv)
27.09.2024 в 20:18
Як не дивно, але полтавці показали себе значно більш грамотною та досвіченою командою. Щільний пресинг по всьому полю з першої до останньої хвилини гри, дві лінії захисту перед власним штрафним під час атак суперника, безліч дрібних фолів, які розбивали потуги харків'ян розігнатися в самому зародку, і практично постійні симуляції протягом другого тайму. Підопічні Ван Леувена не знали, як протидіяти пресингу, рішення приймали дуже повільно і не показали ніяких домашніх заготовок та сюрпризів для лідера групи Б. Ну і суддя м'яко кажучи приймав дуже непослідовні рішення на користь Полтави. Чого лише коштує незарахований гол через мікроскопічний поштовх нападником з Харкова захисника з Полтави. Або гірчичник Моорі, проти якого грубо порушили правила на останній хвилині. Або вийнята, але так і не показана жовта Варакуті за блокування візаві перед фінальним свистком, якого, до речі, так ніхто і не почув. Або жовта Калитвенцеву не зрозуміло за яке порушення. Або призначення штрафного вбік М25 за те, що воротар Полтави вискочив з воріт і вліпив кулаком по потилиці харків'янину, а потім впав на газон «у передсмертних муках» (мабуть боячись призначення пенальті). Тож з усією повагою до Полтави, яка сьогодні видала непогану гру, але це був бенефіс арбітра. П.С. Після такої суддівської феєрії мені стало цікаво: а хто власник фк «Полтава»?
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Американец 2000 (Харьков)
27.09.2024 в 20:26
Судья просто пи......ас ((((((
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