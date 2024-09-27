  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Минай подписал воспитанника Динамо
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай подписал воспитанника Динамо

Первая лига
Обновлено

Даниил Хондак стал игроком Миная

Минай подписал воспитанника Динамо

Фото: ФК Верес / Автор невідомий

Новина українською

"Минай" объявил о подписании 23-летнего экс-игрока "Динамо", защитника Даниила Хондака.

Даниил Хондак начал свою игровую карьеру в юношеском составе харьковского "Металлиста". Впоследствии выступал за молодежные составы столичного "Динамо".

В профессиональном футболе дебютировал в составе "Нивы" (Бузова) в сезоне 2021/22. Кроме того, Даниил играл за "Горняк-Спорт", "Чернигов" и ровенский "Верес". Кстати, в Премьер-лиге Хондак отметился одним голом в ворота харьковского "Металлиста", где в свое время тренировался. В "Минай" 23-летний игрок перешел на правах свободного агента. Летом 2024 года Хондак покинул "Верес".

Также футболист вызывался в молодежные сборные Украины, за которые в трех возрастных группах отыграл 8 матчей.

По теме
yellow-arrow
Интригующее противостояние в Каменце-Подольском. Что смотреть в субботу в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Металлист 1925 – Полтава 0:1. Шестая в сезоне победа полтавчан
yellow-arrow
Первая лига. Мариуполь – Кремень 2:1. Долгожданная победа
ФК Минай Даниил Хондак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Інстаграм Миная
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости