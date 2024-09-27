Минай подписал воспитанника Динамо

" Минай " объявил о подписании 23-летнего экс-игрока "Динамо", защитника Даниила Хондака.

Даниил Хондак начал свою игровую карьеру в юношеском составе харьковского "Металлиста". Впоследствии выступал за молодежные составы столичного "Динамо".

В профессиональном футболе дебютировал в составе "Нивы" (Бузова) в сезоне 2021/22. Кроме того, Даниил играл за "Горняк-Спорт", "Чернигов" и ровенский "Верес". Кстати, в Премьер-лиге Хондак отметился одним голом в ворота харьковского "Металлиста", где в свое время тренировался. В "Минай" 23-летний игрок перешел на правах свободного агента. Летом 2024 года Хондак покинул "Верес".

Также футболист вызывался в молодежные сборные Украины, за которые в трех возрастных группах отыграл 8 матчей.