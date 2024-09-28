Тренер Полтавы - о победе над Металлистом 1925: Приятно обыграть команду с игроками уровня УПЛ

В центральном матче 9-го тура Первой лиги СК "Полтава" в гостях нанесла поражение "Металлисту 1925" 1:0 и укрепила свое лидирующее положение в группе "Б".

Главный тренер "горожан" Владимир Сысенко подвел итог этого матча.

"Несмотря на статус соперника, мы всегда стараемся действовать первым номером. Вот и сегодня начали очень активно, но не воспользовались двумя убийственными моментами. Дальше игра несколько выровнялась без угроз с обеих сторон, а перед самым перерывом был гол нашего Максима Марусича.

Это никак не повлияло на действия "горожан" во втором тайме. Другое дело, что харьковчане стали играть более настырно и территориальное преимущество было на их стороне. Но по созданным голевым моментам мы в итоге больше заслужили на победу.

Конечно, приятно одержать верх над амбициозным оппонентом, который укомплектован игроками с опытом выступлений в Премьер-лиге, со своим стилем игры. Убежден, что харьковчане свое еще возьмут.

"Полтава" сегодня была сильная командой, благодарен ребятам за самоотдачу, неуступчивость.

Что касается планов, то мы дальше следующего поединка не заглядываем. Настраиваемся только побеждать. Сейчас придерживаемся чемпионского графика", - сказал Сысенко.