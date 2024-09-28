Ван Леувен – о поражении: Были моменты дискуссионные, несколько ошибок от арбитров, опытные игроки теряли позиции

Флеш-комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Патрика ван Леувена после матча против "Полтавы" (0:1).

“Очень медленно начали эту игру, отдали инициативу. Медленно работали с мячом, только после 20-й минуты начали двигаться, начали работать фланги. Был момент у Юрченко, незасчитанный гол Чурко, я так и не понял, какое нарушение там увидели. Но и соперник включился под концовку тайма и забил”.

“Вторая половина игры. Мы взяли больше под контроль мяч, были моменты достаточно дискуссионные, не было ли пенальти в эпизоде ​​с Сидоровым, были несколько ошибок от арбитров. В конце хотели создать штурм ворот соперника, но не все получалось в завершающей стадии.

Мы еще не до конца понимаем друг друга. Они должны больше верить в себя. На счет физического состояния уже такой проблемы я не вижу. У нас есть игроки с разным набором качеств, от некоторых я ожидаю большего. Бывало, что опытные игроки теряли позиции и не выполняли задания до конца. Этого не должно быть”, – отметил специалист.