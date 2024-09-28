  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ван Леувен – о поражении: Были моменты дискуссионные, несколько ошибок от арбитров, опытные игроки теряли позиции
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Леувен – о поражении: Были моменты дискуссионные, несколько ошибок от арбитров, опытные игроки теряли позиции

Первая лига
Обновлено

Наставник харьковчан – о причинах проигрыша

Ван Леувен – о поражении: Были моменты дискуссионные, несколько ошибок от арбитров, опытные игроки теряли позиции

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Флеш-комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Патрика ван Леувена после матча против "Полтавы" (0:1).

“Очень медленно начали эту игру, отдали инициативу. Медленно работали с мячом, только после 20-й минуты начали двигаться, начали работать фланги. Был момент у Юрченко, незасчитанный гол Чурко, я так и не понял, какое нарушение там увидели. Но и соперник включился под концовку тайма и забил”.

Читайте такжеПрезидент Металлиста 1925: Перед ван Леувеном стоит задача - возвращение в УПЛ

“Вторая половина игры. Мы взяли больше под контроль мяч, были моменты достаточно дискуссионные, не было ли пенальти в эпизоде ​​с Сидоровым, были несколько ошибок от арбитров. В конце хотели создать штурм ворот соперника, но не все получалось в завершающей стадии.

Мы еще не до конца понимаем друг друга. Они должны больше верить в себя. На счет физического состояния уже такой проблемы я не вижу. У нас есть игроки с разным набором качеств, от некоторых я ожидаю большего. Бывало, что опытные игроки теряли позиции и не выполняли задания до конца. Этого не должно быть”, – отметил специалист.

У "Металлиста 1925" всего 2 победы в восьми турах.

По теме
yellow-arrow
Тренер Полтавы - о победе над Металлистом 1925: Приятно обыграть команду с игроками уровня УПЛ
yellow-arrow
Минай подписал воспитанника Динамо
yellow-arrow
Интригующее противостояние в Каменце-Подольском. Что смотреть в субботу в Первой лиге
СК Полтава Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости