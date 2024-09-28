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Экс оборонец Металлиста 1925 Безуглый раскрыл имя игрока, который пытался убедить Скрипника не уходить из команды
Максим Имереков
Фото: ФК Металіст 1925
Бывший защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый рассказал о том, кто из игроков пытался помешать отставке Скрипника:
"Максим Имереков на правах капитана звонил ему, чтобы узнать, какая ситуация. В итоге, как мы видим, этот звонок никак не повлиял. Вероятно, Скрипника уже достало отсутствие результата, и он все для себя окончательно решил. По-моему, если бы мы даже всей командой попросили его остаться, не смогли бы ничего изменить".
Напомним, бывший наставник "Металлиста 1925" Виктор Скрипник возглавлял харьковскую команду с декабря 2023 года по июль 2024 года.
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Пока тренером "Металлиста 1925" является Патрик ван Леувен.
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