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Экс оборонец Металлиста 1925 Безуглый раскрыл имя игрока, который пытался убедить Скрипника не уходить из команды

Первая лига

Максим Имереков

Экс оборонец Металлиста 1925 Безуглый раскрыл имя игрока, который пытался убедить Скрипника не уходить из команды

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Бывший защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый рассказал о том, кто из игроков пытался помешать отставке Скрипника:

"Максим Имереков на правах капитана звонил ему, чтобы узнать, какая ситуация. В итоге, как мы видим, этот звонок никак не повлиял. Вероятно, Скрипника уже достало отсутствие результата, и он все для себя окончательно решил. По-моему, если бы мы даже всей командой попросили его остаться, не смогли бы ничего изменить".

Напомним, бывший наставник "Металлиста 1925" Виктор Скрипник возглавлял харьковскую команду с декабря 2023 года по июль 2024 года.

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Пока тренером "Металлиста 1925" является Патрик ван Леувен.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков) Никита Безуглый
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Kondor (Веселе)
28.09.2024 в 09:06
Явно ,автору не було більше про що писати і він просвітив,що Наразі тренером "Металіста 1925" є Патрік ван Леувен.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
28.09.2024 в 09:06
Явно ,автору не було більше про що писати і він просвітив,що Наразі тренером "Металіста 1925" є Патрік ван Леувен.
Ответить
0
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