Экс оборонец Металлиста 1925 Безуглый раскрыл имя игрока, который пытался убедить Скрипника не уходить из команды

Бывший защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый рассказал о том, кто из игроков пытался помешать отставке Скрипника:

"Максим Имереков на правах капитана звонил ему, чтобы узнать, какая ситуация. В итоге, как мы видим, этот звонок никак не повлиял. Вероятно, Скрипника уже достало отсутствие результата, и он все для себя окончательно решил. По-моему, если бы мы даже всей командой попросили его остаться, не смогли бы ничего изменить".