Первая лига. Буковина – Минай 2:1. Закарпатцы снова проигрывают

"Буковина" прошлый тур пропускала и тем самым имела больше времени на подготовку. "Минай" неделю назад без шансов уступил "Металлисту" - 0:3.Безвыигрышная клубная рекордная серия "Миная" в Первой лиге длится 5 игр: 2 ничьих и 3 поражения. Очень непростой сезон для подопечных Любеновича.

Хозяева с первых минут взяли мяч под собственный контроль и пытались поскорее выйти вперед. Однако до голевых моментов дело не доходило. В середине первого тайма "Буковина"все же открыла счет. Шинкаренко опередил Дворовенко и мощно пробил в верхний угол – 1:0. Спустя пять минут Прокопчук завалил на газон Гончарука и арбитр назначил пенальти. Как можно так играть в защите? Одиннадцатиметровый реализовал Кольцов – 2:0. Ужасное начало встречи для гостей. Они сами себе создали проблемы. Футболисты "Миная" не могли даже перейти центр поля. Семь замен по сравнению с прошлым туром не помогли ужгородцам.

Хозяева после перерыва отдали инициативу и поплатились за это в середине второго тайма. После подачи Дворовенко мяч в свои ворота срезал Безуглый - 2:1. Гол придал гостям уверенность в своих силах. На 84-й минуте повезло "Буковине", когда мяч после удара Прихны пролетел над воротами. Почему так футболисты "Миная" не играли до перерыва? Однако отыграться они все же не смогли.

Первая лига. Девятый тур. Группа А

"Буковина" - "Минай" 2:1

Голы: Шинкаренко (21), Кольцов (27, пен) - Безуглый (61, автогол)

Удаление: Шинкаренко (90+3)

"Буковина": Пономаренко - Безуглый, Бодня, Бусько, Глущук, Гончарук, Кольцов, Морговский, Солдат, Тищенко, Шинкаренко

"Минай": Росул – Нагиев, Прихна, Прокопчук, Дворовенко, Шалфеев, Матюшенко, Я. Рязанцев, Гуничев, Е. Рязанцев, Ременяк