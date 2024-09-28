Первая лига. Эпицентр – Подолье 2:1. Все решилось после перерыва

В прошлом туре "Эпицентр" впервые в нынешнем проиграл. Подопечные Нагорняка не смогли прервать победную серию "Агробизнеса" – 1:2. "Подолье" в предыдущем туре дома победило "Ниву" и поднялось на пятое место. Победный мяч забил опытный нападающий Шаврин.

С первых минут хозяева прогнозируемо взяли мяч под собственный контроль, но довести атаки до логического завершения не удавалось. Следует отдать должное футболистам "Подолья", которые достаточно качественно оборонялись. На 30-й минуте после удара Беженара впервые в матче пришлось вступать в игру Непогодову. Шикарную возможность вывести "Эпицентр" вперед упустил Липовуз, когда из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. На перерыв соперники ушли без голов.

В начале второго тайма откровенно повезло гостям, когда мяч после удара Липовуза попал в перекладину. Однако уже в следующей атаке "Эпицентр" открыл счет. После розыгрыша углового Липовуз переправил мяч в дальний угол – 1:0. В середине второго тайма хозяева еще забили. После передачи Кристина отличился Беженар – 2:0. Однако довольно быстро интрига у нас матч вернулась. После подачи Савченко головой в дальний угол пробил Снижко – 2:1. Отыграться гости не смогли – 2:1.

Первая лига. Девятый тур. Группа А

"Эпицентр" - "Подолье" 2:1

Голы: Липовуз (49), Беженар (61) - Снижко (65)

"Эпицентр": Билык - Григоращук, Мороз, Танчик, Климец, Липовуз, Миронюк, Беженар, С. Кристин, Процив, Кравчук

"Подолье": Непогодов - Чушенко, Шкиндер, Веремиенко, Симинин, Цыбульник, Боженар, Снижко, Оробец, Гемега, Шаврин