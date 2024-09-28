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Первая лига. Металлист – Прикарпатье 2:1. Вторая подряд победа харьковчан
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Фото: ФК Металіст
Харьковчане подходили к домашнему матчу на фоне эмоционального подъема. "Металлист" в прошлом туре впервые в сезоне победил. Дубль Петра Луцива помог разгромить "Минай" – 3:0."Прикарпатье" в предыдущем туре не участвовало и находится на седьмом месте.
Уже на 11-й минуте хозяева открыли счет. После идеальной передачи Кайдалова из пределов штрафной мощно в угол ворот пробил Пидручный – 1:0. Такого начала встречи не ожидали подопечные Рыпана. Приятно наблюдать за прогрессом молодых футболистов "Металлиста". Харьковчане в первой половине тайма ничего не дали создать гостям. Мяч у футболистов "Прикарпатья" не держался, поэтому о комбинациях невозможно было даже говорить. Хозяева и после гола продолжили играть первым номером. "Прикарпатье" в этом сезоне команда, от которой не знаешь, чего ожидать в том или ином матче.
В начале второго тайма Пидручный мощным ударом пределов штрафной увеличил преимущество "Металлиста" - 2:0. Однако довольно быстро гости вернули интригу в матч. После передачи Хомы отличился Цюцюра – 2:1. Отыграться коллектив из Ивано-Франковска уже не смог. Вторая подряд победа "Металлиста".
Первая лига. Группа А. Девятый тур
"Металлист" - "Прикарпатье" 2:1
Голы: Пидручный (11, 55) - Цюцюра (61)
"Металлист": Рыбак, Федорив, Мизюк, П. Луцив, Вернаттус, Багачанский, Пидручный, Синчук, Кайдалов, Тепляков, Дегтярь
"Прикарпатье": Кучерук, Швец, Болденков, Француз, Радульский, Замуренко, Цюцюра, Соловьев, Бучакчийский, Хома, Барчук
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