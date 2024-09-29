Диназ - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом воскресном матче девятого тура Первой лиги "Диназ" будет принимать "Металлург". Вышгородский коллектив на этой неделе в перенесенном матче первого тура довольно неожиданно сыграл вничью с "Викторией". Запорожцы неделю назад побеждали ЮКСА, но в конце встречи потеряли даже ничью – 1:2.

Начало поединка – в 12:45. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.