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Диназ - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Диназ - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Диназ - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

Новина українською

В стартовом воскресном матче девятого тура Первой лиги "Диназ" будет принимать "Металлург". Вышгородский коллектив на этой неделе в перенесенном матче первого тура довольно неожиданно сыграл вничью с "Викторией". Запорожцы неделю назад побеждали ЮКСА, но в конце встречи потеряли даже ничью – 1:2.

Начало поединка – в 12:45. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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