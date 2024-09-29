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ЮКСА - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

ЮКСА - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЮКСА - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

В последнем матче девятого тура Первой лиги вторая команда группы Б принимала пятую. ЮКСА выиграла три матча подряд, хотя в прошлом туре подопечные Чирикала имели все шансы проигрывать. ЮКСА проигрывала в Запорожье, но на последних минутах даже выиграла победу – 2:1. "Виктория" в перенесенном матче первого тура довольно неожиданно сыграла вничью с "Диназом" – 1:1 и вылетела за пределы топ-4.

Начало поединка – в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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