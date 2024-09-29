ЮКСА - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В последнем матче девятого тура Первой лиги вторая команда группы Б принимала пятую. ЮКСА выиграла три матча подряд, хотя в прошлом туре подопечные Чирикала имели все шансы проигрывать. ЮКСА проигрывала в Запорожье, но на последних минутах даже выиграла победу – 2:1. "Виктория" в перенесенном матче первого тура довольно неожиданно сыграла вничью с "Диназом" – 1:1 и вылетела за пределы топ-4.

Начало поединка – в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.