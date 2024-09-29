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Тренер Металлиста 1925 недоволен работою арбитров: Были моменты достаточно дискуссионные
Недоволен бригадой арбитров в матче против Полтавы
Фото: ФК Металіст 1925
В пятницу, 27 сентября, "Металлист 1925" сыграл против "Полтавы", матч завершился победой гостей со счетом 0:1.
Главный тренер "Металлист 1925" Патрик ван Леувен высказался по поводу матча.
Медленно работали с мячом. Был момент у Юрченко, незасчитанный гол Чурко, я так и не понял, какое нарушение там увидели. Но и соперник включился под концовку тайма и забил.
Вторая половина игры. Мы взяли больше под контроль мяч, были моменты достаточно дискуссионные, там не было пенальти в эпизоде с Сидоровым, были несколько ошибок от бригады арбитров. Где-то мы долго принимали решение, пробить или отдать пас. Мы не смогли забить... Хотя, повторюсь, некоторые решения арбитра достаточно дискуссионные, по моему мнению.
Все задаются вопросом, почему имея такой сильный состав, вы пока не достигаете необходимого результата? Это психология, недостаточная физическая готовность игроков или футболисты не понимают ваши требования?
Вы своим вопросом почти дали ответ. Да, есть определенные моменты, где мы еще не до конца понимаем друг друга, но они стремятся играть в футбол, они это умеют, но еще не все получается. Это новая ситуация, они должны себя показывать, у них есть сильные качества, они должны больше верить в себя и побеждать. Они создают моменты, тот же момент Юрченко, он должен был там забивать. Мы создаем возможности, но должны больше забивать, будем продолжать работать над этим. На счет физического состояния, уже такой проблемы я не вижу, они играют до конца и стремятся побеждать. Главный вопрос, как мы будем забивать и лучше играть в заключительной фазе атаки.
Напомним, в следующем туре Первой лизы харьковская команда сыграет против "Мариуполя", 3 октября.
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