Первая лига. Диназ – Металлург 2:0. Дебютная в сезоне победа вышгородцев

"Диназ" оставался единственной командой в нынешнем сезоне, которая еще не побеждала. Однако свою прошлую игру вышгородцы могут занести в актив, ведь удалось отобрать очки у "Виктории" - 1:1."Металлург" в прошлом туре на своем поле уступил ЮКСА. Все решила концовка матча. Запорожцы в предыдущих восьми гостевых матчах в Первой лиге не побеждали. У гостей после травмы в стартовый состав вернулся Андрей Близниченко.

К середине первого тайма команды обменялись моментами. У хозяев удар Черткоева парировал Байда, а у запорожцев из пределов штрафной мимо ворот пробил Фальковский. Футбол в Демидове нельзя было назвать скучным. В конце первой половины встречи "Диназ" открыл счет. Картушов отдал в штрафную, а Черткоев забил в дальний угол – 1:0. 24-летний полузащитник забивает второй матч подряд. Больше голов до перерыва не было.

Запорожцы после перерыва пытались отыграться, но создать проблемы Бандуре им не удавалось. А вот "Диназ" мог увеличивать свое преимущество, когда Байда парировал удар Картушова. Помочь гостям сравнять счет мог стандарт, но удар Палюха после подачи со штрафного парировал Бандура.

В компенсированное время Чепурненко реализовал пенальти и снял все вопросы о победителе – 2:0. Таким образом, это дебютная в сезоне победа подопечных Рябоконя.

Первая лига. Группа Б. Девятый тур

"Диназ" - "Металлург" 2:0

Голы: Черткоев (36), Чепурненко (90+2, пен)

Удаление: Юречко (89)

"Диназ": Бандура, Волошин, Волкун, Ярмак, Огиря, Соловьев, Новиков, Картушов, Сейтхалилов, Котуха, Черткоев

"Металлург": Байда, Страдс, Юречко, Палюх, Козлов, Крапивный, Иродовский, Фальковский, Близниченко, Бандурин, Борисенко