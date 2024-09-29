Первая лига. ЮКСА – Виктория 1:1. Боевая ничья в Киеве

Интригующее противостояние ожидало болельщиков в Киеве. ЮКСА три матча подряд выиграла, хотя в прошлом туре имели все шансы потерять очки. Подопечные Чирикала проигрывали 0:1 в Запорожье, но все же вырвали победу. "Виктория" в прошлой, перенесенной гостевой игре с "Диназом" сыграла вничью - 1:1. Победа могла позволить сумчанам вернуться на третье место.

Начало встречи порадовало болельщиков забитыми мячами. Уже на второй минуте "крестоносцы" открыли счет. Габриэль подал со штрафного, а Юзефович головой пробил в дальний угол – 1:0. Очень быстро удалось отыграться. Евдокимов ударил по ноге Паламарю и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Паламар - 1:1. Были все шансы еще до перерыва во второй раз в матче выходить вперед у хозяев, но довести атаки до логического завершения не смогли. Стоит вспомнить удар Венди, когда мяч попал в штангу.

В начале второго тайма спас гостей Литвиненко, когда парировал удар Габриэля. После перерыва было много борьбы, но с конструктивом ощущались проблемы. Матч так и завершился вничью. ЮКСА отпускает в отрыв "Полтава".

Первая лига. Группа Б. Девятый тур

ЮКСА – "Виктория" 1:1

Голы: Юзефович (2) - Паламар (9, пен)

ЮКСА: Федотов – Махнев, Юзефович, Зозуля, Дедяев, Казаков, Евдокимов, Рамон, Харченко, Габриэль, Венди

"Виктория": Литвиненко – Сасовский, Ульянов, Новотрясов, Лебеденко, Рябый, Паламар, Машталир, Шарай, Ныч, Корохов