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Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

Первая лига

Запорожцы остались без наставника

Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

Фото: МФК Металург

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МФК "Металлург" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Владимиром Шаповаловым.

Вместе с ним команду покинул и его штаб - Сергей Ковалев, Андрей Зубченко и Александр Шевченко.

Шаповалов возглавил "Металлург" перед началом сезона 2024/25. Под его руководством запорожский клуб провел 9 матчей, в которых одержал одну победу, дважды сыграл вничью и шесть раз проиграл.

МФК "Металлург" занимает 8-е место в турнирной таблице группы В Первой лиги, набрав 5 очков в 8 встречах. Запорожцы также вылетели из розыгрыша Кубка Украины, проиграв "Виктории" еще в первом предварительном этапе (0:1).

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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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