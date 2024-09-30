Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

МФК "Металлург" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Владимиром Шаповаловым.

Вместе с ним команду покинул и его штаб - Сергей Ковалев, Андрей Зубченко и Александр Шевченко.

Шаповалов возглавил "Металлург" перед началом сезона 2024/25. Под его руководством запорожский клуб провел 9 матчей, в которых одержал одну победу, дважды сыграл вничью и шесть раз проиграл.

МФК "Металлург" занимает 8-е место в турнирной таблице группы В Первой лиги, набрав 5 очков в 8 встречах. Запорожцы также вылетели из розыгрыша Кубка Украины, проиграв "Виктории" еще в первом предварительном этапе (0:1).