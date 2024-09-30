Спортдир Мариуполя: Рады, что мы можем продать трансляции хоть за какие-то средства

Спортивный директор перволиговского "Мариуполя" Владимир Тумановский высказался о телепуле Первой лиги Украины.

Напомним, за сезон 2024/25 каждый участник Первой лиги получит в районе 60-175 тысяч гривен, а организацию и производство трансляции платят сами клубы.

"В общем, мы очень рады, что появился интерес к Первой лиге, и мы можем продать трансляции хоть за какие-то средства. В этом есть положительная динамика.

Но нужно понимать, что всем продакшеном мы занимаемся сами, и пока эти выплаты не перекрывают половину расходов на трансляции. Покрывается только треть наших затрат.

Надеемся, что это только начало и дальше это направление будет прогрессировать", – сказал Тумановский.