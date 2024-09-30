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Спортдир Мариуполя: Рады, что мы можем продать трансляции хоть за какие-то средства
В этом сезоне в Первой лиге также сложился единый телепул
facebook.com/fscmariupol
Спортивный директор
Напомним, за сезон 2024/25 каждый участник Первой лиги получит в районе 60-175 тысяч гривен, а организацию и производство трансляции платят сами клубы.
"В общем, мы очень рады, что появился интерес к Первой лиге, и мы можем продать трансляции хоть за какие-то средства. В этом есть положительная динамика.
Но нужно понимать, что всем продакшеном мы занимаемся сами, и пока эти выплаты не перекрывают половину расходов на трансляции. Покрывается только треть наших затрат.
Надеемся, что это только начало и дальше это направление будет прогрессировать", – сказал Тумановский.
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