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Первая лига
Первая лига

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Известно, сколько получат клубы Первой лиги за право показа домашних матчей в текущем сезоне

Первая лига
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При этом, организацию и производство трансляций оплачивают сами клубы

Известно, сколько получат клубы Первой лиги за право показа домашних матчей в текущем сезоне

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Стали известны детали телепула и размеры компенсаций клубов Первой лиги за право показа их домашних матчей.

Как сообщает Трибуна, за текущий сезон клубы получат в районе 60-175 тысяч гривен.

При этом трансляторы получают готовую картинку. Организацию и производство оплачивают сами клубы. Компенсация за право показа их домашних матчей не возместит все затраты на производство.

Первую лигу показывают два транслятора. Divisport показывает все матчи – это компания, бенефициаром которой до марта 2023 официально был инвестор "Буковины" Владимир Дубинский. А сейчас ее бенефициар – бывший директор по маркетингу баскетбольного и волейбольного "Прометея" Дубинского Илья Гречников.

Второй транслятор Первой лиги – Setanta, показывающая на своей платформе один матч каждый игровой день.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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