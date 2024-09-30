Известно, сколько получат клубы Первой лиги за право показа домашних матчей в текущем сезоне

Стали известны детали телепула и размеры компенсаций клубов Первой лиги за право показа их домашних матчей.

Как сообщает Трибуна, за текущий сезон клубы получат в районе 60-175 тысяч гривен.

При этом трансляторы получают готовую картинку. Организацию и производство оплачивают сами клубы. Компенсация за право показа их домашних матчей не возместит все затраты на производство.

Первую лигу показывают два транслятора. Divisport показывает все матчи – это компания, бенефициаром которой до марта 2023 официально был инвестор "Буковины" Владимир Дубинский. А сейчас ее бенефициар – бывший директор по маркетингу баскетбольного и волейбольного "Прометея" Дубинского Илья Гречников.

Второй транслятор Первой лиги – Setanta, показывающая на своей платформе один матч каждый игровой день.