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Любенович: Я уже месяц прошу руководство об отставке. Считаю, что я должен уйти, чтобы Минай начал лучше играть
Но руководство упорно верит в тренера
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "
"Я уже месяц, последние 5 матчей прошу руководство об отставке, потому что мне стыдно за такие результаты. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, перед руководством за еще одно поражение. Я делаю все возможное, чтобы команда вышла из этой ямы, но, к сожалению, у нас не получается этого сделать.
Руководство клуба не хочет принимать мою отставку, говорит, что верит в меня и хочет, чтобы я продолжил работать главным тренером. Я благодарен руководству за такое доверие, но доверие это одно, а когда видишь, что команда уже месяц не воспринимает информацию тренера, это значит, что это конец и нужно расставаться. Считаю, что я должен уйти, чтобы команда начала лучше играть.
Перед командой стоит задача вернуться в УПЛ, но теперь возникает вопрос, сможет ли "Минай " вообще попасть в топ-4", - сказал Любенович.
Напомним, что "Минай " после семи туров имеет в активе пять зачетных баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги (Группа А).
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