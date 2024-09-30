Любенович: Я уже месяц прошу руководство об отставке. Считаю, что я должен уйти, чтобы Минай начал лучше играть

Главный тренер " Миная " Желько Любенович после матча 7-го тура Первой лиги против "Буковины " (1:2) рассказал о том, что он уже давно готов уйти в отставку, но руководство клуба не хочет отпускать тренера.

"Я уже месяц, последние 5 матчей прошу руководство об отставке, потому что мне стыдно за такие результаты. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, перед руководством за еще одно поражение. Я делаю все возможное, чтобы команда вышла из этой ямы, но, к сожалению, у нас не получается этого сделать.

Руководство клуба не хочет принимать мою отставку, говорит, что верит в меня и хочет, чтобы я продолжил работать главным тренером. Я благодарен руководству за такое доверие, но доверие это одно, а когда видишь, что команда уже месяц не воспринимает информацию тренера, это значит, что это конец и нужно расставаться. Считаю, что я должен уйти, чтобы команда начала лучше играть.

Перед командой стоит задача вернуться в УПЛ, но теперь возникает вопрос, сможет ли "Минай " вообще попасть в топ-4", - сказал Любенович.