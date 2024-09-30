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Любенович: Я уже месяц прошу руководство об отставке. Считаю, что я должен уйти, чтобы Минай начал лучше играть

Первая лига
Обновлено

Но руководство упорно верит в тренера

Любенович: Я уже месяц прошу руководство об отставке. Считаю, что я должен уйти, чтобы Минай начал лучше играть

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович после матча 7-го тура Первой лиги против "Буковины " (1:2) рассказал о том, что он уже давно готов уйти в отставку, но руководство клуба не хочет отпускать тренера.

"Я уже месяц, последние 5 матчей прошу руководство об отставке, потому что мне стыдно за такие результаты. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, перед руководством за еще одно поражение. Я делаю все возможное, чтобы команда вышла из этой ямы, но, к сожалению, у нас не получается этого сделать.

Руководство клуба не хочет принимать мою отставку, говорит, что верит в меня и хочет, чтобы я продолжил работать главным тренером. Я благодарен руководству за такое доверие, но доверие это одно, а когда видишь, что команда уже месяц не воспринимает информацию тренера, это значит, что это конец и нужно расставаться. Считаю, что я должен уйти, чтобы команда начала лучше играть.

Перед командой стоит задача вернуться в УПЛ, но теперь возникает вопрос, сможет ли "Минай " вообще попасть в топ-4", - сказал Любенович.

Напомним, что "Минай " после семи туров имеет в активе пять зачетных баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги (Группа А).

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Желько Любенович ФК Минай
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Источник:
Youtube-канал Буковини
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
30.09.2024 в 22:21
Где руководство Миная найдет еще такого дурачка? Так что Желько ты обречён. Тренеруй дальше!
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0
3
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Комментарии 3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.09.2024 в 22:21
Где руководство Миная найдет еще такого дурачка? Так что Желько ты обречён. Тренеруй дальше!
Ответить
0
3
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 22:41
Ти дядьку щось розумієш в футболі ?
Ответить
1
0
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 22:20
Дуже шкода Любеновича ! Шевченко зі своїм "турніром 4-х" просто вбив Минай !
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0
1

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