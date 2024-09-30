Известный украинский тренер может принять запорожский Металлург

В понедельник, 30 сентября, запорожский "Металлург" отправил в отставку главного тренера команды Владимира Шаповалова вместе с тренерским штабом.

По данным "Украинского футбола", новым тренером команды может стать Илья Близнюк.

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Шаповалов возглавил "Металлург" перед началом сезона 2024/25. Под его руководством запорожский клуб провел 9 матчей, в которых одержал одну победу, дважды сыграл вничью и шесть раз проиграл.

МФК "Металлург" занимает 8-е место в турнирной таблице группы В Первой лиги, набрав 5 очков в 8 встречах. Запорожцы также вылетели из розыгрыша Кубка Украины, проиграв "Виктории" еще в первом предварительном этапе (0:1).

Последним местом работы 51-летнего Близнюка была должность тренера молодежной команды того же "Металлурга", которую он покинул в марте этого года;

В течение своей карьеры он возглавлял "Мариуполь", "Зирку", ФК "Полтаву", запорожский "Металлург", "Еднисть" (Плиски), ПФК "Сумы" и МФК "Николаев".

В роли футболиста Близнюк на позиции вратаря выступал за такие украинские клубы как "Металлург" (Запорожье), "Днепр", "Динамо" и "Кривбасс".