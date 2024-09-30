Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный украинский тренер может принять запорожский Металлург
Илья Близнюк уже не раз работал в структуре клуба
facebook.com/fcakr55
В понедельник, 30 сентября, запорожский "Металлург" отправил в отставку главного тренера команды Владимира Шаповалова вместе с тренерским штабом.
По данным "Украинского футбола", новым тренером команды может стать Илья Близнюк.
Шаповалов возглавил "Металлург" перед началом сезона 2024/25. Под его руководством запорожский клуб провел 9 матчей, в которых одержал одну победу, дважды сыграл вничью и шесть раз проиграл.
МФК "Металлург" занимает 8-е место в турнирной таблице группы В Первой лиги, набрав 5 очков в 8 встречах. Запорожцы также вылетели из розыгрыша Кубка Украины, проиграв "Виктории" еще в первом предварительном этапе (0:1).
Последним местом работы 51-летнего Близнюка была должность тренера молодежной команды того же "Металлурга", которую он покинул в марте этого года;
В течение своей карьеры он возглавлял "Мариуполь", "Зирку", ФК "Полтаву", запорожский "Металлург", "Еднисть" (Плиски), ПФК "Сумы" и МФК "Николаев".
В роли футболиста Близнюк на позиции вратаря выступал за такие украинские клубы как "Металлург" (Запорожье), "Днепр", "Динамо" и "Кривбасс".
Популярное сейчас
- Без Ярмоленко и Бондаренко, но с Гуцуляком и Крыськивым. Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи ЛН
- Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером
- Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?
- Экс оборонец Металлиста 1925 Безуглый раскрыл имя игрока, который пытался убедить Скрипника не уходить из команды
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО